Из "Ростова" уходят два футболиста: кто придет им на замену

Алексей Козлов и Георгий Махатадзе. Фото: ФК "Ростов"

Болельщикам футбольного клуба "Ростов" стало известно, что в ближайшее время клуб покинут сразу два игрока. Речь идет об Алексее Козлове и Григории Махатадзе. Как сообщили в социальных сетях, посвященных донской команде, клуб решил не продлевать с ними контракт.

В частности, сайт "РБ Спорт" сообщает, что Козлову в этом году исполнилось 35 лет - большой возраст для футболистов. В составе "желто-синих" он провел три года и 48 раз выходит на поле. Ему удалось забить лишь единожды в матче против "ЦСКА" в декабре прошлого года. Та встреча закончилась уверенной победой москвичей.

У Георгия Махатадзе ситуация совсем другая. Ему всего 23 года. Он часто выходит в центре полузащиты на позицию опорного игрока. Только один раз ему удалось поразить ворота соперника, но сделать это красиво. Весной этого года Махатадзе забил прекрасный гол в ворота московского "Спартака". Тогда, кстати, донская команда проиграла со счетом 2:3.

Кто придет им на замену, пока неясно. Ходят слухи, что "Ростов" вновь проявляет интерес к норвежским футболистам, но на данный момент официальной информации по трансферной политики нет. Однако болельщики точно знают, что на Дону остается африканец Али Соу, выкупленный у софийского "ЦСКА".

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