Отключение света в Ростове-на-Дону 12 августа 2021 года: новые обесточивания ждут ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Мария ЛЕНЦ

Отключение света в Ростове-на-Дону 12 августа 2021 года: электроэнергия будет отключена на несколько часов в разных районах города. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 12 августа, с 8 до 15 часов отключения света ожидаются в С/Т «Кумженское»; С/Т «Бытовик»; СНТ «Донстрой»; С/Т «Рыбник».

С 9 до 16 часов обесточат просп. Будённовский 59, 61/12; ул. Тельмана 8, 10, 21, 23; пер. Островского 96.

С 9 до 17 часов света не будет на ул. Вити Черевичкина 6-42, 13; ул. Рябышева 11-83, 8-58; ул. Тюхряева 29-67, 28-64; ул. 30-я линия 14-32, 11-29; ул. 32-я линия 24-62, 19-59; ул. Кагальницкая 15-21, 14-30; ул. 34-я линия 15-51, 26-64; ул. 36-я линия 23-89, 30-92; ул. 38-я линия 29-91, 18-80; ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер.Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10; ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49.

С 10 до 15 часов электроэнергию отключат на ул. Магнитогорская 3Г, 3/28, 1А/25, 3/1; ул. Заводская 2-8, 8/1, 8А, 17; ул. Пржевальского 29-49, 28-34; пер. Урицкого 29, 67А, 67-71.

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