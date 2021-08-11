Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 11 августа: в городе пробки в шесть баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 11 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Шаумяна, проспекте Сиверса, улице Текучева, улице Курской, улице Нансена, проспектах Театральном, Кировском, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Батуринская, МОПРа, Спартаковская, Международная и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 1-я Форматная, Таганрогская, Орбитальная, Беляева, Бодрая, Нариманова, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Казахской, Киргизской, 50-летия Ростсельмаша, 1-й Конной Армии, Пановой, Менжинского, Чистопольской переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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