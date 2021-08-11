В Ростове ищут перевозчика для маршрута № 14 Фото: Артем ЛЕНЦ

В донской столице власти ищут перевозчика для маршрута № 14. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Чиновники уже объявили соответствующий конкурс.

Департамент транспорта Ростова-на-Дону занялся поисками компании, которая займется перевозкой пассажиров на маршруте №14, который следует из поселка Кирпичного в Болгарстрой, через Ростсельмаш.

Согласно документации, перевозчику необходимо будет использовать для перевозки пассажиров автобусы малого класса, из которых как минимум половина должна быть оборудована двигателями не ниже экокласса Евро-4. Кроме того, в транспорте должны иметься кондиционеры и системы для перевозки маломобильных групп населения.

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Транспорт запустят не позднее марта.