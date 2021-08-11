В Ростове задержали бухгалтера за хищение крупной суммы денег

В Ростове задержали бухгалтера за хищение крупной сумы денег Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове задержали главного бухгалтера Южного управления Ространснадзора. Она подозревается в похищении 10 миллионов рублей. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" рассказал источник в правоохранительных органах.

Как удалось выяснить правоохранителям, женщина с 2014 года занималась хищением денежных средств, которые были выделены на нужды Южного управления Ространснадзора. Стоит отметить, что у задержанной были сообщники, а именно руководители Ространснадзора Минтранса по Ростовской области.Одной из версий следователей стало то, что бухгалтер присваивала деньги, которые обычно выделялись на командировки.

- У подозреваемой в собственности находятся десять квартир в центре Ростова-на-Дону. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере". Женщине грозит наказание до шести лет лишения свободы, - отметил источник.

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