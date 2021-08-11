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Общество11 августа 2021 20:30

Донские аграрии поставили новый рекорд по сбору урожая

Они собрали более 12,5 тысяч тонн зерна
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Донские аграрии поставили новый рекорд по сбору урожая

Донские аграрии поставили новый рекорд по сбору урожая

Фото: Правительство РО

В донском регионе местные аграрии установили новый рекорд по сбору урожая. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм написал губернатор Ростовской области Василий Гоолубев.

- Донские хлеборобы побили собственный исторический рекорд по сбору ранних зерновых! Их в Ростовской области собрано 12 млн 685 тысяч тонн. Это даже больше, чем было у нас в самом щедром на урожай 2017 году, когда валовой сбор ранних зерновых составил 12 млн 650 тысяч тонн, - отметил глава региона.

Наибольший валовый сбор был сделан аграриями Сальского (781,5 тыс.тонн), Зерноградского (658,1 тыс.тонн) и Зимовниковского (640,4 тыс.тонн) районов. Стоит отметить, что 98% собранного урожая - это высококачественное продовольственное зерно.

В настоящее время средняя урожайность по области составляет 37,9 ц/га, это практически на три центнера больше, чем в прошлом году. Самый высокий показатель – 52,4 ц/га - у земледельцев Мясниковского района.

Губернатор обратился с благодарностью к донским селянам и пожелал им успехов во второй части страды – уборке поздних зерновых.

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