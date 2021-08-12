Народный календарь на 12 августа: принято было начинать сев озимых

Народный календарь на 12 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 12 августа: наши предки считали, что, если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не нужно. Если в этот день на улице было душно, насекомые были злы и едки, то это к дождю. Звезды мерцали перед рассветом в преддверии осадков. Сплошной покров неба низкими слоистыми облаками при слабом ветре – к хорошей погоде, без осадков.

Куры взлетали на самые высокие предметы к ненастью. Кошка спала посреди комнаты, откинув хвост к теплу. Кошка старательно умывалась к хорошей погоде. В какой части неба звезды блестят сильнее, оттуда жди ветра. Частые грозы в августе к долгой осени. Мелкий дождь при сильном ветре – к затяжному ненастью. Поспело много рябины к морозной зиме. Сильная гроза была к долгой осени. Иней на деревьях – к богатому урожаю озимых хлебов.

Тепло и сухо было к хорошему урожаю грибов.Начать сев озимых в этот день – обеспечить себе прекрасный урожай.

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