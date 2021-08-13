Отключение света в Ростове-на-Дону 13 августа 2021 года: ростовчан ждут масштабные отключения

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 13 августа 2021 года: несколько часов ростовчанам придется просидеть без света. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 13 августа, с 9 до 15 часов электричества не будет на ул. Левобережная 7, 32А.

С 9 до 16 часов свет отключат в пер. Университетский 42; ул. Б. Садовая 105; просп. Будённовский 59, 61/12; ул. Тельмана 8, 10, 21, 23; пер. Островского 96.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Большевистская 30-66, 41-83; ул. Земельная 28-50, 31-65; ул. Таганрогская 90; ул. Северо-Кавказская 32-70, 51-85; ул. Стасова 39-63, 42-72; ул. Дачная 49-9; пер. Госпитальный 1-13, 2-26; ул. Вавилова 2, 4, 6/1; ул. Дачная 8, 8А, 8Б, 33-47, 9-49; ул. 56-Армии 1 (парк Октября); ул. Большевистская 30-66, 41-83; ул. Земельная 28-50, 31-65; ул. Таганрогская 90; ул. Северо-Кавказская 32-70, 51-85; ул. Стасова 1-37, 39-63, 2-40, 42-72; пер. Госпитальный 1-13, 2-26; пер. Стекольный 1-7, 2-10.

С 9 до 18 часов электроэнергия будет отсутствовать в пер. Полесский 1-37, 2-20; Второй переулок 87-131, 72-134; ул. Дранко 1-15, 2-20; пер. Андижанский 1-33; пер. Верхоянский 11-29; ул. Белгородская 35-47; пер. Пятигорский 3-13, 2-10.

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