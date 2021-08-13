Народный календарь на 13 августа: в огородах поспевала первая репа

Народный календарь на 13 августа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Народный календарь на 13 августа: наши предки считали, что, если перед дождем появлялась радуга, то ненастье будет непродолжительным. Кошка драла спину к ненастью. Ужи выползали на дорогу и грелись в преддверии осадков. Гончая собака начинала дрожать также перед дождем.

Домашние крысы и мыши разбегались больше обычного перед выпадением осадков. Куры бродили далеко от курятника к ухудшению погоды. Безветренная ночь после погожего дня обещает сохранение хорошей погоды. Дятел часто стучал клювом по дереву к перемене погоды. Если над лесом появлялся густой туман, то необходимо было отправляться за грибами. Туман на рассвете быстро рассеивался к хорошей и ясной погоде.

Паутина летала в преддверии продолжительной жары. Много ласточек летало вокруг к скорому наступлению осени. В огородах поспевала первая репа. Из этой культуры готовили каши, квас, пекли пироги с репой, ели ее в печеном, вареном и пареном виде.

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