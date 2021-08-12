Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 12 августа: машины стоят в пятибалльных пробках

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 12 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Максима Горького, улице Текучева, улице Зоологической, улице Мечникова, проспектах Театральном, Кировском, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Таганрогская, Орбитальная, Беляева, Бодрая, Нариманова, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Белорусской, Менжинского, переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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