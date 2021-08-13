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Общество13 августа 2021 15:13

Штормовое предупреждение: в Азовском море ожидаются ливень и шквалистый ветер

Высота волн в открытой части акватории может достигать 1,5 метров
Ангелина СКИБА
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Видимость может ухудшиться до 1-2 км

Видимость может ухудшиться до 1-2 км

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С полуночи 14 августа и до конца суток в восточной половине Азовского моря ожидаются ливни с ухудшением видимости до 1-2 км, а временами и до 500 метров. Об этом предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Также, по данным, ведомства, в акватории может разыграться сильный ветер до 20 м/с, при грозах - до 25 м/с. Высота волн - 0,3-0,8 метра, в открытой части моря до 1,5 метров.

Ранее штормовое предупреждение из-за непогоды объявляли в акватории Таганрогского залива, в портах Ростов, Азов и Таганрог. Жителей Дона просят быть осторожными и не рисковать в непогоду.

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