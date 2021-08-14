Народный календарь на на 14 августа: ночной гром может уничтожить всю нечисть на земле

Народный календарь на 14 августа Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Народный календарь на 14 августа: наши предки считали, что такой, какой погода выдалась в этот день, такой же она будет и 28 августа. Если в этот день дул сильный ветер, то это означало, что зима будет снежной. Если отцвели розы, то вскоре роса станет холодной. Если потяжелели метелки овса, то появлялись осенние опята. Скот укладывался под крышей к ненастью. Уменьшился надой молока у коровы к дождю.

Лошадь храпела перед ухудшением погоды. Линь в ясную погоду вдруг начинает суетиться и то и дело поднимается к поверхности воды – к ненастью. Пиявки выбирались из воды и ползали по траве перед дождем, возможно, с грозой. Теплый ветер сильно шумел в преддверии осадков. Если день выдавался дождливым, то это значило, что пожаров в этом году не будет. В дождь нельзя было работать в поле.

В этот день отмечался Медовый спас и развлекаться было категорически запрещено. Считается, что после Медового Спаса вода становится холодной, непригодной для купания. Поэтому все, кому не лень, шли к реке, чтобы искупаться в последний раз в этом году. А если в воду заходил олень, то купаться было больше нельзя. Крупная малина появившаяся в лесу обещала благоприятное время для посева озимых. Если маком, собранным перед Маковеями, посыпать порог – никакая ведьма в дом не войдет. Считается, что ночной гром поражает всю нечисть, гуляющую по земле. Чтобы нечистые духи, не сгинувшие в преисподнюю после Ивана Купалы, не проникли в дом этой ночью, на порог следует положить топор, а углы окурить дымом крапивы или чертополоха.

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