Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 13 августа: по городу шестибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 13 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Текучева, улице Футбольной, улице Курганной, улице Шаумяна, улице Локомотивной, улице Зоологической, улице Курской, улице Нансена, улице Шеболдаева, проспектах Театральном, Кировском, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Таганрогская, улице МОПРа, улице Спартаковская, улице Мадояна, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Бодрая, Нариманова, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Менжинского, Троллейбусной, 1-й Конной Армии, Пановой, переулкам Сальскому, Мезенскому и Днепровскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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