В Ростовской области подходит к концу строительство Северного подъезда к Аксаю

В Ростовской области заканчивается строительство Северного подъезда к Аксаю Фото: Правительство РО

В Аксае практически завершено строительство Северного подъезда к городу от 1053 км трассы М-4 «Дон» до пересечения с улицей Речников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На выполнение всех работ было потрачено 156,6 млн рублей. Финансирование осуществлялось по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы на этом участке ведутся с мая 2020 года, их осуществляет компания "Дорстрой". В прошлом году был завершен первый этап работ. Сейчас строительство ведется в рамках второго этапа. Рабочие уложили асфальт, обустроили тротуары и почти завершили оборудование водостоков и монтаж освещения. А также идет установка дорожных знаков. На всем протяжении дороги, а это более 2,2 км, предусмотрены тротуары. Работы планируется завершить к концу сентября.

– Инфраструктура города прирастет дополнительной транспортной артерией. Сейчас жители, возвращаясь в Аксай со стороны ТЦ «МЕГА», вынуждены заезжать в свой город через Ростов, а новая магистраль поможет значительно сократить путь. Появится возможность выехать в северном направлении М-4 «Дон» без дополнительного пробега автотранспорта. Это важный муниципальный объект с точки зрения логистики и организации дорожного движения, – сообщил заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк.

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О нововведениях рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.