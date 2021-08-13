В Ростове заканчивается ремонт на улице Пешкова

В Ростове заканчивается ремонт дороги и водопровода на улице Пешкова. Фото: администрация Ростова

В Ростове были приняты меры для восстановления асфальта, который обвалился во время прошлого проливного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- С целью предотвращения подобных ситуаций выполнены работы по монтажу подпорных стенок и устройству водоотводного лотка из бортовых камней и бетона, а также укреплению откосной стенки по адресу ул. Пешкова, д.41, - говорится в тексте сообщения.

На прошедшем совещании решили сделать водоотвод из 4-х полимерных труб диаметром 35 мм. На время проведения работ было дано распоряжение об ограничении движения по ул. Пешкова на участке от улицы Пешкова, 41 до улицы Пешкова, 43.

Уже завезен материал для прокладки труб через дорогу по улице Пешкова. Экскаватором произведено разрытие на рабочие отметки. Сейчас демонтируются бетонные стенки для прокладки труб через бетонные упоры. Как только эти работы будут завершены, асфальт будет полностью восстановлен.

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На проведение работ было выделено 156,6 миллионов рублей.