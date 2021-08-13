В Ростове за взяточничество осудили бывшего полицейского

В Ростове за взятку осудили бывшего полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице был вынесен приговор бывшему полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Следователям удалось выяснить, что экс-правоохранитель, будучи руководителем кадрового подразделения полиции, он через посредников получил 50 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение он обещал устроить мужчину в правоохранительные органы. Он был задержан еще в 2018 году.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. По решению суда подсудимый был приговорен к четырем с половиной годам заключения, а также его заставили выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Позже стало известно, что у осужденного были еще двое подельников. Они также требовали от потерпевшего по 50 тысяч рублей. Один из них был приговорен к двум с половиной годам заключения, а второй - к четырем годам колонии.

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