Во время шторма в Крыму двух ростовчанок унесло в открытое море

Шторм самым опасным образом застал туристок в море возле скал. Фото: сайт Росгвардии

Две ростовчанки могли погибнуть во время шторма в Крыму. Экипаж катера вневедомственной охраны Росгвардии спас туристок, когда их каяк унесло далеко от берега в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Сотрудники Росгвардии — старший сержант полиции Николай Федоров, сержант Вячеслав Поляков и младший сержант Владислав Ванькевич узнали о происшествии, патрулируя акваторию международного детского центра «Артек», - говорится в сообщении.

Оказалось, что туристки на двухместном каяке попали в шторм возле скал Адапары. Водная прогулка могла окончиться трагедией.

Сотрудники Росгвардии подняли на борт катера двух ростовчанок — 42-летнюю женщину и ее племянницу — и доставил на сушу. Медпомощь спасенным не понадобилась.

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