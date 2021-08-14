Лимоны с наркотиками пытались передать за решетку в Новочеркасске

Запрещенное вещество спрятали в фруктах. Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В колонию в Новочеркасске местный житель пытался передать наркотики, спрятанные внутри лимонов. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области.

Опасную посылку обнаружила служебная собака по кличке Рэкс. Своим поведением она указала, что что-то нашла в продуктовой передаче для одного из осужденных. После тщательного досмотра из разрезанных фруктов были изъяты четыре свертка с белым порошком (предположительно наркотического происхождения). Общий вес вещества составил примерно 5 граммов.

Пакеты были изъяты, пытавшийся их передать гражданин - задержан. И он сам, и вещественные доказательства переданы сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Подозреваемый рискует получить уголовную статью за свои противоправные действия.

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