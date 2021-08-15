Народный календарь на 15 августа: венок из 12 трав защитит семью от болезней осенью

Народный календарь на 15 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

Народный календарь на 15 августа: наши предки считали, что, если ветер до полудня слабо поворачивается по солнцу, а после полудня, к вечеру – наоборот, то это признак ясной погоды. Кошки скребли стены и пол к ненастной погоде и плохому клеву. Какая погода выдавалась в этот день, таким будет и весь сентябрь. Если с утра стоит сухая погода – будет сухо 6 недель. Если дождливо – следующие 6 недель обещают быть ненастными.

Вечером шел дождь - утром появлялись грибы. Овцы в жару стояли головами вместе в преддверии скорой грозы. Корова возвращалась домой с пастбища поздно вечером – на утро будет дождь. Скот спал днем перед дождливой погодой. Лошадь трясла головой к сырой погоде. Если же лошадь в плохую погоду не ест, а бегает по полю, то жди скорого улучшения погоды. Скворцы паслись на полях к ведру.

Дождливая погода – к хорошему урожаю картофеля. Также дождливый день предвещает отсутствие пожаров до конца года. Ветер дул с северо-востока к неурожаю зерновых. Растущая Луна в этот день – к сухой погоде. Новолуние – к сырой. Пауки аккуратно плели маленькую паутину к сильным ветрам. Бурундуки свистели в преддверии солнечного и безветренного дня. Лягушки громко квакали перед дождем. Попутный ветер в первой половине дня к солнечной погоде. Венок, сплетенный 15 августа из 12 трав, защитит всю семью от осенних болезней.

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