Отключение света в Ростове-на-Дону 16 августа 2021 года: электричество отключат в нескольких районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 16 августа 2021 года: в городе пройдут массовые отключения электричества. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 16 августа, с 9 до 16 часов света не будет на рынке на площади 2-ой Пятилетки.

С 9 до 17 часов обесточат пер. Конотопский 1-5; ул. Вяземцева 50, 52, 52А; ул. Татарская 40-50, 37-47; пер. Суржский 13-31, 14-36; пер. Клязьменский 21-33, 24-30; ул. Белорусская 129-145; ул. Балашовская 1-7, 2-8; пер. Вагонный 2-12, 3-19; ул. Вагулевского 31-59, 20-44; пер. Моторный 1-11, 2-6; ул. Краснокурсантская 1-45; ул. Пирогова 59-107, 64-118; ул. Фурмановская 2-50, 1-43; ул. Евдокимова 2-66, 3-33; ул. Бодрая 21-73, 91, 30-88; ул. Инженерная 16; пер. Бориславский 21-41, 14-58; пер. Краснокамский 1-25, 2-24; пер. Ткацкий 1-33, 2-28; пер. Грибной; пер. Ликбезовский 17-37, 20-42; пер. Неверовский 1-27, 2-30; пер. Пригородный 1-27, 2-28; пер. Солнечный 1-23, 2-22; пер. Оренбургский 63-109, 64-114; пер. Радиаторный 9.

С 9 до 18 часов электричество отключат в пер. Полесский 1-37, 2-20; Второй переулок 87-131, 72-134; ул. Дранко 1-15, 2-20; пер. Андижанский 1-33; пер. Верхоянский 11-29; ул. Белгородская 35-47; пер. Пятигорский 3-13, 2-10.

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