Народный календарь на 16 августа: категорически запрещено было умирать в доме

Народный календарь на 16 августа Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Народный календарь на 16 августа: наш предки считали, что, какая погода выдалась в этот день, такой она будет весь октябрь и 19 декабря. Если в этот день поднимается ветер с вихрями, то зима будет снежной. Сильный холодный ветер – к морозной зиме, южный, теплый – к мягкой и снежной зиме. Затяжные дожди предвещали то, что грузди в этом году не появятся. «Зазвенели» спелые овсы – пора в лес за орехами.

Лошадь вытягивала шею и втягивала воздух перед дождем. Овцы блеяли в преддверии ненастья. В снопе пшеницы слышалось какое–то пощелкивание, а в ржаной соломе как бы постукивание – к скорому ненастью. Куры и утки линяли к скорому наступлению холодов. Облак медленно плыли по небу перед сильным ветром. Начавшийся в этот день дождь закончится только через семь недель.

Мужчин, рожденных в этот день, называли взбалмошными, неуемными и отчаянными, а о женщине говорили - не девка, а огонь. В этот день приступали к сбору черемухи – ценного лекарственного растения, обладающего вяжущими и желчегонными свойствами. В садах созревают поздние сорта малины – особо ценные при борьбе с укусами насекомых, простудными и глазными заболеваниями. Нельзя в этот день затевать уборку в доме. Если дома чисто – и в кошельке будет чистота (в смысле «пусто»)!

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