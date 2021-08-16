Ростовчан ждет новый виток жары и пасмурная погода

В Ростове будет жарко и пасмурно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовскую область снова придет жара, но погода будет стоять пасмурная. Об этом сообщают синоптики ростовского гидрометцентра.

В понедельник, 16 августа, в регионе погода будет довольно плохой. В донском крае пройдут дожди с градом, грозой, а также усилится ветер. Во время непогоды его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +28 градусов.

Во вторник и среду будет стоять переменная облачность. Столбики термометров будут подниматься до отметки в +30...+32 градусов. К счастью, осадков в эти дни не ожидается.

В четверг, 19 августа, снова ожидаются осадки. Дождь будет кратковременным, и совсем скоро из-за туч снова выглянет солнце. Воздух прогреется до температуры в +30 градусов.

Последний рабочий день недели выдастся облачным, но с небольшими прояснениями. Температура воздуха поднимется до +28 градусов.

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