Алексей Логвиненко рассказал о готовности школ Ростова к 1 сентября

Всего в школах донской столицы дополнительно создали 1724 места. Фото: сайт администрации Ростова

Все школы Ростова готовы принять учеников 1 сентября, в том числе в этом году начнет работу самое большое образовательное учреждение на 1434 места. Об этом во время проверки объектов образования рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- 101 школа 1 сентября откроет свои двери. Уже подписаны акты готовности. Также откроется самая крупная школа в городе на 1434 места. Она находится в микрорайоне Вересаево. Кроме того, на сегодняшний день подготовили документы на строительство еще 4 школ. Весной при первой возможности мы начнем эти работы, - сообщил Алексей Логвиненко.

Всего в Ростове дополнительно создали 1724 места. До конца года после реконструкции собираются ввести в эксплуатацию лицей №20 в Первомайском районе. Завершается капитальное обновление корпуса школы № 84.

Также глава администрации добавил, что под пристальным контролем сейчас находится и вопрос безопасности детей. В 2021 году на антитеррористическую защиту из бюджета города выделили около 126 млн рублей.

К слову, во время объезда Алексей Логвиненко посетил три образовательных учреждения. Чиновник выслушал отчеты о работах, которые провели. Так, например, в школе № 115 имени Жданова в мае этого года установили два контрольно-пропускных пункта за 1,2 млн рублей. Заключили договор с охранной организацией. Кроме того, для молодежи оборудовали кабинет технологии, бассейн и спортивный зал.

В гимназии № 95 сити-менеджер осмотрел отремонтированный стадион. На него из бюджета потратили 17,7 млн. рублей. Теперь заниматься на этой площадке могут не только школьники, но и местные жители. А в классическом лицее №1 Алексей Логвиненко оценил новую спортплощадку, помещения и мебель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские школьники получат индивидуальные карточки для входа в школу

Мера предлагается для усиления антитеррористической безопасности учебных заведений (подробности)

Ростовчане смогут заниматься спортом на школьных стадионах

Школьные ворота будут открыты для них рано утром или вечером, после занятий (подробности)