Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 16 августа: в городе зафиксированы пятибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 16 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Текучева, улице Мечникова, улице Шаумяна, улице Курской, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева, проспектах Театральном, Кировском, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Таганрогская, Международная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 56-й Армии, 2-й Пятилетки, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, Нариманова, переулку Оренбургскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Виталия Ходоша, Алябьева, Орской, Каскадной, Вятской, Казахской, 50-летия Ростсельмаша, Чистопольской, Троллейбусной, переулкам Сальскому и Днепровскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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