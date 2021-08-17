Отключение света в Ростове-на-Дону 17 августа 2021 года: электричество отключат в нескольких районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 17 августа 2021 года: в нескольких районах города отключат электричество на несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 17 августа, с 9 до 15 часов электричества не будет на ул. Обороны 35-51, 32-40; ул. Тургеневская 23-37, 14-16; пер. Островского 3-17, 4-22; ул. Станиславского 42, 44.

С 9 до 17 часов обесточат просп. Шолохова 190-210; ул. Коммунаров 69-83, 1-11; ул. Кабардинская 1-49, 2-28; ул. Горсоветская 52; пер. Шахтинский 1-17, 2-16; пер. Егорлыкский 1-21, 2-22; пер. Осетинский 1-17, 2-22; пер. Кавказский 12; пер. Александровский спуск 1-161, 2-158; пер. Водопроводный 2, 102-104, 3-7; пер. Ветреный, ул. Вити Черевичкина 106/2; ул. Вавилова 54, 54А, 60, 68, 70, 70Б, 71, 71/1; просп. Королева 1А, 1Б, 1В, 1Г; ул. Неклиновская 43А, 45А; ул. Закруткина 70-84; пер. Продольный 1-13, 2-22; ул. Нижегородская 1-19, 2-20; ул. Искусственная 1-9; ул. Мечникова 140; пер. Соборный 81, 94Б; ул. Козлова 7.

С 9 до 18 часов свет отключат в пер. Полесский 29-87, 20-64; пер. Хабаровский 51-97, 30-84; ул. Турксибская 51-79, 36-72; ул. Мечникова 31А, 40, 40 А,Б, 82А, 72-108; ул. Байкальская 2-36, 1-39; ул. Гранатовая 13/44в; ул. Ерёменко 45-47, 55, 79-81, 58, 44А; ул. Живописная 1-91, 2-68; ул. Западная 13-55, 85-87, 101-127, 22-68; ул. Калининградская 26-64, 17-75; ул. Карпатская 1-39, 2-40; ул. Ковалевской 1-41, 2-42; ул. Линейная 1-35, 2-38; ул. Лобачевского 2-34, 1-41; ул. Маршальская 1-35, 2-44; ул. Озёрная 1-41, 2-42; ул. Семипалатинская 1-39, 2-42; ул. Шекспира 1-39, 2-40; ул. Шишкина 1-43, 2-40; Сады СКЖД; ул. Доватора 144/30, 144/28, 235; с/т «Ростов-Главный»; с/т «Пролетарский молот».

С 10 до 12 часов отключения ожидаются на ул. Тракторная 48, 48А, 50, 50А, 50Г, 52, 52А, 52Г, 52Д, 52В; ул. Инженерная 16, 22А, 24, 24А, 24В.

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