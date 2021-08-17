Народный календарь на 17 августа: запрещалось брать в долг

Народный календарь на 17 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Народный календарь на 17 августа: наши предки считали, что какая погода будет в этот день, такой она будет и весь ноябрь. Овцы и козы поворачивались спиной ветру перед ненастьем. Скот внюхивал воздух и лизал передние ноги к дождю. Ястреб-тетеревятник громко кричал в полете в преддверии ясного дня. Грачи днем пасутся на жнивье, а вечерами тянутся на юг – к хорошей погоде. Стрекозы летают плавно, высоко над кустами, время от времени останавливаясь на месте, – к вёдру.

Жаркий день к хорошему сенокосу, а дождь - к неудачному. Множество малины предвещало хороший урожай зерновых. Сильная гроза к урожаю сена. Много росы к неурожаю льна. Туман над лесом обещал хороший урожай грибов. Светлый и солнечный день – начало зимы будет мягким и приятным.

В этот день было запрещено давать и брать долг. Неблагоприятный день для торговли – прибыли мало. Старинное обрядовое блюдо этого дня – пышный и сладкий пирог с малиной.Пришла Авдотья – убирай чеснок и лук, срывай огурцы.

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