Пробки в Ростове-на-Дону на утро 17 августа: по дорогам можно передвигаться без помех

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 17 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Всесоюзная, Таганрогская, Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Международная, Литвинова, Портовая и проспект Стачки.
В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина и проспекте Театральном. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Оганова и 1-я форматная.
На Северном пробки скапливаются на улице Орбитальной.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского и проспекте Шолохова.
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