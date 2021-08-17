Пробки в Ростове-на-Дону на утро 17 августа: по дорогам можно передвигаться без помех

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 17 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Всесоюзная, Таганрогская, Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Международная, Литвинова, Портовая и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина и проспекте Театральном. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Оганова и 1-я форматная.

На Северном пробки скапливаются на улице Орбитальной.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского и проспекте Шолохова.

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