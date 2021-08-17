Рост зарплат и снижение бедности ожидают в Ростовской области к 2024 году

Зарплаты должны повысить уже в этом году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области к концу 2024 года средняя зарплата должна составлять от 45,7 до 46,1 тысяч рублей. Уже в этом году она вырастет на 7,4%, но потом этот показатель немного снизится и закрепится в районе 6,6%. Такие данные привели власти в новом прогнозе социально-экономического развития.

При этом инфляцию ожидают около 5,2%. А с 2022 года и в течение двух последующих лет она составит 4%. Это повлияет на финансы населения - предполагается, что доля людей с доходом ниже прожиточного минимума снизится примерно до 10%.

Кроме того, в этой обстановке ожидается сначала сокращение числа малого и среднего бизнеса, а потом новый рост. В 2024 году таких организаций будет немногим больше 51 тысячи. В общем они заработают до 1,5 трлн рублей.

Ранее Ростовстат отчитался о росте зарплат на Дону по сравнению с январем 2020 года. Так, в начале года сообщали о том, что люди в среднем получают около 35,6 тысяч рублей. Это было на 5,7% больше, чем предыдущий период.

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