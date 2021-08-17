В донской столице начнется тестирование карт "Тройка"

В Ростове начнут тестировать карту "Тройка" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице приняли решение начать тестирование транспортной карты "Тройка". Об этом сообщил глава ростовского департамента транспорта Христофор Ермашов на седьмом заседании городской Думы.

Напомним, что такой картой для оплаты проезда пользуются в Москве. Ермашов уверяет, что в настоящее время уже идет процесс синхронизации с ростовской платежной системой. Начало тестового периода "Тройки" запланировано на сентябрь, а завершен он должен быть к концу года. В течение всего этого периода карта будет доступна на маршрутах, которые обслуживают МУП «Ростовская транспортная компания» и МУП МТК «Ростовпассажиртранс».

Горожане обсудили в соцсети принятое решение. Многие высказались о том, что нет никакой нужды вводить еще одну карту для оплаты проезда, так как сейчас есть самый простой способ - оплата проезда банковской картой.

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Тестирование будет проходить не в Ростове.