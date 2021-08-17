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Общество17 августа 2021 18:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 17 августа: в городе шестибалльные пробки

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 17 августа 2021
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 17 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломеева, улице Текучева, улице Мечникова, улице Шаумяна, улице Курской, улице Немировича-Данченко, улице Цезаря Куникова, улице Шеболдаева, проспектах Театральном, Кировском, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Зоологическая, Всесоюзная, Таганрогская, Портовая, Зорге, Международная, МОПРа, Спартаковская, проспектах Стачки и Коммунистическом. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, Нариманова, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Алябьева, Орской, Каскадной, Вятской, Киргизской, 50-летия Ростсельмаша, Чистопольской, Менжинского, переулкам Сальскому и Мезенскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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