Росстов-на-Дону станет побратимом Виктории на Сейшельских островах

Ростов "побратается" с сейшельской Викторией. Фото: администрация Ростова

На седьмом заседании городской Думы было принято решение одобрить инициативу стать побратимом с городом Виктория, который располагается на Сейшельских островах.

Впервые вопрос о побратимских отношениях поднимался в 2019 году. Тогда губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал на встрече с президентом Сейшел Дэнни Фором. На встрече стороны обсудили вопросы увеличения поставок зерна и масла, а также развития отношений в нескольких сферах, в том числе торговли.

- Сейшельские острова известны как офшорный центр, но 75% валютных поступлений в экономику даёт туризм. Сейшелы называют обретённым раем, острова считаются идеальным местом для отдыха со среднегодовой температурой от 24 до 29 градусов тепла и уникальными видами растений, птиц и пресмыкающихся, которые можно увидеть только здесь. Для россиян действует безвизовый режим, - напомнили в пресс-службе городской администрации.

Депутаты приняли решение подписать Договор о побратимских связях с сейшельским городом Виктория, который является самой маленькой столицей в мире. Здесь проживают всего 24 тысячи человек.

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