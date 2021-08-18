Отключение света в Ростове-на-Дону 18 августа 2021 года: город ждут масштабные отключения

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 августа 2021 года: в нескольких района города будет на несколько часов отключено электричество. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 18 августа, с 9 до 12 часов света не будет на ул. Орбитальная 66, 66/2, 64, 64/1, 66/3; ул. Беляева 26, 26/1, 26/2.

С 9 до 14 обесточат ул. Станиславского 39-47, 48-52; ул. Обороны, 49; ул. Московская 50б, 52, 52а.

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Щербакова 1-67, 2-50; ул. Курчатова 1-5; ул. Пулемётная 1-19, 2-16; пер. Запрудный 1-19, 2-16; ул. Молодёжная 1-11, 2-12; ул. 12 декабря 1-21, 2-26; ул. Фабричная 1-7, 2-36; ул. Алеутская 1-53, 30-68; пер. Аджарский 1-11, 2-10; ул. Соревнования 1-23, 2-24; ул. Мурманская 43-87, 54-94; ул. Глинки 51-93, 52-94; ул. Калужская 53-99, 50-78; ул. Арефьева 54-68; ул. Тихого Дона 40-50, 47-61; ул. Днепропетровская 7-35; просп. 20 лет Октября 71-75; ул. Армейская 2-54, 1-69; ул. Безымянная Балка 2-102, 3-73; ул.Поддубного 1-17, 2-24; ул. Зоологическая 47-79; ул. Офицерская; ул. Тоннельная 8-40, 31-85; ул. Освобождения 3-37, ул. Кооперативная 11-47, 12-28; ул. Павлодарская 55-77, 2-26; ул. Ленина 2-38, 3-19; ул. Артиллерийская; пер. Черноморский; пер. Моисеенко; пер. Дальний; ул. Татарская 70-112, 71-119; ул. Белорусская 189-221; пер. Мезенский 2-28,39-87; ул. Славинская 65-79; пер. Охотский 40-82, 39-81; пер. Сахалинский 40-84, 45-89; пер. 2-ой Сахалинский 4-24, 1-23; пер. 3-ий Сахалинский 2-20, 1-17; пер. 4-ый Сахалинский 2-16, 1-13; просп. Буденновский 92; ул. Текучева 135, 137; пер. Соборный 79; ул. 2-я Краснодарская 143, 143/1, 145/5; ул. Магнитогорская 3/28.

С 13 до 15 часов без света останутся жители ул. Ленина 92/1, 92; ул. Врубовая 3Б, 21-31, 32, 36.

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