Народный календарь на 18 августа: для удачи работать в этот день надо молча

Народный календарь на 18 августа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Народный календарь на 18 августа: наши предки считал, что, если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться и утолщаться, то следует ожидать дождя или перемены погоды. Черви выползали наружу перед ненастьем. Эхо слышалось вдалеке перед жарой, а вблизи - к дождю. Облака цеплялись за лес - пора идти за грибами. Овцы и козы ворочают и встряхивают головами, так что слышно хлопанье ушей – к ненастной погоде.

Скот собирался в кучу перед дождем. Цветки очитка пурпурного остались открытыми на ночь – дождь может пойти утром. В реке пенилась вода - через день жди дождя. Бутоны белой кувшинки едва виднелись над водой в 9 утра - после полудня будет дождь. Поделитесь урожаем с соседом - спина болеть не будет. Какая погода будет в этот день, таким будет и декабрь. Чайки купались в воде к ненастью.

На улице холодно, а на реке (болоте) громко квакают лягушки – скоро потеплеет. Удачей считалось найти в этот день стебель с 12 колосьями – у обладателя такого стебля год пройдет легко и в кошельке будет полно, и удача во всех сферах жизни. В этот день для здоровья принято было есть лук, соль, хлеб и квас. Всякую работу в этот день надо выполнять молча, а то удачи не будет. Исключение составляют молодые замужние женщины. Рыба не клюет при резком ухудшении погоды, во время порывистых ветров с ливнями.

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