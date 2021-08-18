Застройщики в Ростове смогут компенсировать вырубку деревьев в городской бюджет

В Ростове застройщики смогут материально компенсировать вырубку деревьев. Фото: администрация Ростова

На седьмом заседании городской думы было принято решение о том, что теперь застройщики смогут деньгами компенсировать вырубку зеленых насаждений.

Такие изменения были внесены в правила охраны зеленых насаждений. Эта поправка изрядно облегчит работу застройщиков, ведь теперь они смогут не высаживать уничтоженные при проведении застройки деревья сами, а просто заплатят за их вырубку определенную сумму в городской бюджет.

Им теперь будет предстоять оплатить покупку, посадку и уход за новыми деревьями в течение первых трех лет после посадки. Эти меры позволят поддерживать рост растений и оберегать зеленые насаждения, которые заменят те, что были уничтожены ради возведения различных зданий.

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