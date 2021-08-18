Пожилая семья потеряла почти 3,5 миллионов рублей после разговора с телефонным мошенником

В Ростовской области телефонные мошенники обчистили пожилую семью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семья пенсионеров из Ростовской области лишилась крупной суммы денег после звонка телефонных мошенников.

В красносулинский отдел полиции обратилась 62-летняя местная жительница и сообщила, что они с мужем стали жертвой телефонных мошенников. Женщина рассказала, что ее супругу не раз звонили с неизвестных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности одного из банков и полицейскими. Они уверяли, что с их счета происходят нелегальные списания денег. Они предлагали перевести деньги на безопасный счет. А якобы полицейские просили посодействовать в "спецоперации" по разоблачению мошенников. Супруги поверили злоумышленникам и перевели деньги с одного и того же терминала на счета, названные звонившими. Один из мошенников уговорил мужчину взять кредит на 767 тысяч рублей до того, как это сделают злоумышленники, а затем деньги нужно было перевести опять-таки на безопасный счет. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба составила 3 миллиона 416 тысяч рублей. А количество проведенных транзакций составило более 230. Когда супруги поняли, что их обманули, женщина приняла решение незамедлительно обратиться в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Сейчас мошенника разыскивает полиция.