Ростовчанку отправили на принудительное лечение после оставленного комментария к взрыву

Ростовчанку приговорили к принудительному лечению Фото: Иван МАКЕЕВ

Южный окружной военный суд отправил на принудительное лечение уроженку Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи выяснили , что в мае 2020 года ростовчанка со своего мобильного телефона оставила комментарий под постом в социальной сети, который касался произошедшего в здании архангельского ФСБ взрыва, случившегося в 2018 году.

Жительница донской столицы была признана виновной в оправдании теракта. Суд принял решение освободить фигурантку от уголовной ответственности и отправить ее на принудительное лечение.

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