Ростовчанку отправили на принудительное лечение после оставленного комментария к взрыву

Ростовчанку приговорили к принудительному лечению
Фото: Иван МАКЕЕВ
Южный окружной военный суд отправил на принудительное лечение уроженку Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи выяснили , что в мае 2020 года ростовчанка со своего мобильного телефона оставила комментарий под постом в социальной сети, который касался произошедшего в здании архангельского ФСБ взрыва, случившегося в 2018 году.
Жительница донской столицы была признана виновной в оправдании теракта. Суд принял решение освободить фигурантку от уголовной ответственности и отправить ее на принудительное лечение.
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