В Ростовской области появится первый сахарный завод

В Ростове появится сахарный завод
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Ростовской области запланировали строительство первого в регионе сахарного завода. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.
Инвестором проекта стала «Международная сахарная корпорация». Она уже получила положительное заключение государственной экспертизы для реализации проекта. Полностью возвести здание планируется к 2022-2023 году. На строительство сахарного завода планируется потратить около 20 ммиллиардов рублей. По словам Виктора Гончарова, работа над этим проектом будет вестись совместно Россией и Китаем.
В 2018 году уже было утверждено, что после введения в эксплуатацию сахарный завод будет производить в год 1,7 тысяч тонн сахара.
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Информация об этом прозвучала на заседании коллегии администрации города.