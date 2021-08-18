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Общество18 августа 2021 19:30

В Ростовской области появится первый сахарный завод

Начать его строительство планируется уже в нынешнем году
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове появится сахарный завод

В Ростове появится сахарный завод

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области запланировали строительство первого в регионе сахарного завода. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Инвестором проекта стала «Международная сахарная корпорация». Она уже получила положительное заключение государственной экспертизы для реализации проекта. Полностью возвести здание планируется к 2022-2023 году. На строительство сахарного завода планируется потратить около 20 ммиллиардов рублей. По словам Виктора Гончарова, работа над этим проектом будет вестись совместно Россией и Китаем.

В 2018 году уже было утверждено, что после введения в эксплуатацию сахарный завод будет производить в год 1,7 тысяч тонн сахара.

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Информация об этом прозвучала на заседании коллегии администрации города.