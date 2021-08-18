В Ростове откроется центр медицинского образования детей

В Ростове появится центр медицинского образования детей. Фото: администрация Ростова

В донской столице запланировали открыть центр медицинского образования детей. Об этом рассказала на седьмом заседании городской Думы начальник управления образования Виктория Чернышова.

Центр начнет свою работу на базе Дворца творчества детей и молодежи, который расположен на улице Большой Садовой. Здесь учащиеся школ смогут получать профильное дополнительное образование. Центр будет оснащен самым современным лабораторным оборудованием. Партнёром будет выступать Ростовский государственный медицинский университет.

- Центр может стать объединяющей площадкой для отбора способных детей на уровне школы, - отметила Виктория Чернышова.

Проект планируется внести на рассмотрение депутатов в 2022 году. Об этом заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Он заявил, что уже существующий проект «IT-куб» имеет большую популярность среди детей школьного возраста.

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Начать его строительство планируется уже в нынешнем году.