Отключение света в Ростове-на-Дону 19 августа 2021 года: сотни ростовчан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 19 августа 2021 года: город ждут масштабные отключения электричества. Причиной обесточивания стало проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 19 августа, с 9 до 14 часов свет отключат на ул. Губаревича 39-117, 46-106; пер. Квартальный 1-9, 2-16; ул. 5-я Кольцевая 2; ул. 6-я Кольцевая 9; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; ул. Профсоюзная 91-119, 216-296; ул. Разина 2-54, 3, 9; пер. Силикатный 1-3, 2-8; ул. Ясная 33, 35А 19.08.21 19.08.21 09=00 14=00ул. Лермонтовская 58А, 87, 89, 89А; пер. Соборный 62, 66А.

С 9 до 15 часов обесточат ул. Зоологическая 26-36; ул. Саратовская 1, 3.

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Лянде 1-25, 2-22; ул. 2-я Плановая 1-21, 2-26; ул. Невельская 1-7, 2-12; ул. Полторацкого 77-85, 58-70; ул. 1-я Кизитериновская 1-27, 2-18; ул. Новомосковкая 30-46, 13-31; ул. 2-я Кизитериновская 1-29, 2-24; ул. 3-я Кизитериновская 1-39, 2-30; просп. Буденновский 90, 94; ул. Текучева 133; ул. Козлова 74; ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер.Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10; просп. 40 лет Победы 37Г, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9; пер. Булановский 2; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 106-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; ул. Гастелло 1-21, 2-18.

С 12 до 17 часов без света останутся жители пер. Весёлый 7-9, 2-16; ул. Минераловодская 146; ул. Достоевского 1-7, 2-12; ул. Некрасовская 1-73, 4-76; ул. Писательская 1-5, 2-8; пер. Силикатный 1-25; ул. Скачкова 21-49, 26-30.

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