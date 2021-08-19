Народный календарь на 19 августа: праздновался Яблочный Спас

Народный календарь на 19 августа Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный календарь на 19 августа: наши предки считали, что такой, какой погода была в этот день, таким будет и предстоящий январь. Если аисты начинали готовиться к отлету за неделю перед Спасом, это значило, что зима наступит рано и будет морозная, а весна будет теплее, чем обычно; если после Спаса – осень будет теплая, зима поздняя, весна холодная. Сухой день обещал сухую осень, мокрый -мокрую, а ясный - морозную зиму.

Если появлялись рыжики, то осенью непременно вылезали опята. Стада ревели к вечеру перед дождем. Свиньи валялись в грязи в преддверии ненастья. Караси ловились к кровоподтеками перед дождем. Узлы на пеньковых веревках разбухают и их трудно развязывать – к сырой погоде. Гудки тепловозов и речных судов кажутся приглушенными – к улучшению погоды. Жаркий день обещал теплую осень. Дождь шел к осеннему ненастью.

В эту дату праздновали Яблочный Спас. По вечерам готовили яблочные блюда, в особенности пироги и ватрушки. Кому доставался последний кусок яблока, тот загадывал желание и оно непременно исполнялось. С этого дня начинается ранний листопад, природа готовится к осени, ночи становятся холодными. Собранные в этот день яблоки хранились дольше обычного. Дождь после Яблочного Спаса вреден для хлебов. Поэтому яровые культуры полагалось собрать до этого праздника. Эта же примета относится и к луку – его тоже следует убрать с огородов. Если в Спас при северном ветре сажать озимую рожь, она уродится крупной и обильной.

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