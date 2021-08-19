Вынесла 350 кг чугуна: подозреваемую в краже поймали в Новочеркасске

Гуковчанку поймали с 36 слитками. Фото: УТ МВД России по СКФО

В Новочеркасске из грузового поезда похитили более 350 кг чугуна, всего 36 слитков стоимостью около 10 тысяч рублей. Уже есть подозреваемая - 37-летняя гуковчанка. Женщину поймали недалеко от состава, теперь она ответит по уголовное статье, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

- Поймали безработную женщину. До этого ее уже привлекали к ответственности за кражу, - добавили в УТ МВД России по СКФО.

Задержанной сейчас грозит штраф. Также ее могут отправить на исправительные работы или на 2 года в тюрьму.

Похожий случай произошел в феврале этого года. Тогда мужчина вынес из поезда около полтонны чугуна. Все похищенное он хранил у себя в машине и собирался сдать на металлолом, но его поймали раньше.

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