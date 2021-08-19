Обновление Петровского сквера в Таганроге идет по графику

В Таганроге подходит к концу обновление Петровского парка Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава городской администрации Таганрога Андрей Лисицкий проверил ход работ, которые ведутся в сквере у памятника Петру I. Проверочные мероприятия он провел в четверг, 19 августа.

На данный момент в Петровском сквере идет благоустройство территории. На парапетах вокруг памятника сняли старую гранитную плитку и в настоящее время рабочие занимаются укреплением самого фундамента. Частично на территории сквера были заменены светильники. Кроме того, подрядчиком ведутся работы по замене и ремонту неисправных кабельных линий. Рабочие помыли и покрасили опоры освещения. В скором времени будут покрашены лавочки и урны.

- Сейчас все работы ведутся согласно графику. Планируем завершить объект уже в начале сентября, - сообщил Андрей Лисицкий.

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Сроки были перенесены из-за невыполнения обязанностей подрядчиком.