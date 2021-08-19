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Общество19 августа 2021 21:30

В Ростовском парке появилось "Королевство волшебных огней"

Эта экспозиция будет интересна и взрослым, и детям
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове открылась новая светящаяся экспозиция. Фото: соцсети

В Ростове открылась новая светящаяся экспозиция. Фото: соцсети

В ростовском парке Октябрьской революции в четверг, 18 августа, открылась экспозиция "Королевства волшебных огней". Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов в соцсетяи.

В парке появились 25 гигантских композиций, включающих в себя более 200 световых арт-объектов. В высоту композиция достигает шести метров. Первые посетители уже смогли полюбоваться на красивый замок, Золушку в золотой карете, фею Динь-Динь, рыцарей и разных обитателей леса: ведьм и пауков.

Почувствовать себя будто в сказке поможет светомузыка и другие спецэффекты.

Лучше всего побывать на этой экспозиции с 19:00 до 23:00. Посетить ее можно будет до 17 октября. Но просмотр всех этих достопримечательностей будет платным, бесплатно туда смогут попасть только дети до 4 лет и инвалиды 1-й и 2-й групп.

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