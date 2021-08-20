Отключение света в Ростове-на-Дону 20 августа 2021 года: в городе пройдут массовые отключения света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 20 августа 2021 года: жителям разных районов города предстоит просидеть без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 20 августа, с 9 до 14 часов электричества не будет на ул. Коровкина 21-45, 20-46; ул. 12-го февраля 64, 64А-98; пер. Гвардейский 79-85; пер. Скрыпника 59-63, 64-68; ул. Собино 2-78, 3-79; пер. Рыбный 20-22.

С 9 до 16 часов свет отключат на ул. Лермонтовская 58А, 87, 89, 89А; пер. Соборный 62, 66А; пер. Свирский 35-71, 40-78; пер. Ладожский 41-93, 36-100; пер. Тверской 37-97, 38-94; пер. Клязьминский 74-94; ул. Белорусская 90-106; ул. Украинская 109-125, 88-104; просп. Шолохова 264/3; пер. Лётный 1.

С 9 до 17 часов просп. 40 лет Победы 37Г, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9; пер. Днепровский 120, 120Б, 120Г, 122А, 124/6.

С 12 до 17 часов без света придется посидеть жителям ул. Гусева 2-52, 53-105; ул. Депутатская 20; пер. Рыбный 15-19, 26-28; ул. Ставского 2-6; ул. Чебанова 16-20, 19-29.

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