Народный календарь на 20 августа: наши предки по ветру определяли клев рыбы

Народный календарь на 20 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 20 августа: наши предки считали, что если перемена луны (нарождается луна) происходит утром – будет теплая погода, а если вечером – холодная. Если туман исчезал на рассвете, ожидалась хорошая погода. Если аисты готовились к отлету, то осень ожидалась холодной, а зима ранней. Ласточки собирались в большие стаи перед грозой.

Рассвет был алым перед дождем. Мало облаков на небе к жаркому дню. Вода в реке пенилась в преддверии дождя. Если в паутине не видно пауков, то это значило, что погода скоро испортится. Облака выстраивались в одну линию на горизонте к дождю. Петухи громко и дружно поют – следующий день обещает быть жарким. Табак быстро сырел на улице перед дождем. Утром выглянула радуга – к дождю. Радуга вечером – к погожему дню. Луна появлялась в бледном кольце к ветру с дождем, а если кольцо было алое, то это означало, что будет ветрено и сухо.

Перед рассветом по воде стелился туман к ясному дню. Ветер дул с востока или запада к хорошему урожаю озимых. Женщин в этот день освобождали от любой работы по дому. Рыба клюет хорошо во время устойчивой нежаркой погоды со слабыми ветрами западного и юго–западного направлений. На искусственную приманку щука лучше всего ловится при скорости ветра 0,3–5 м/с (на деревьях колышутся только листья и мелкие веточки), а окунь – при 2–8 м/с (могут качаться средние ветви, но ряби на воде еще нет). Щука во время штиля лучше берет с берега, а при усилении ветра – в глубоких местах водоема.

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