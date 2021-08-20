Пробки в Ростове-на-Дону на утро 20 августа: автомобилисты могут ехать без помех

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 20 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Всесоюзная, Таганрогская, Доватора, Малиновского, Портовая и проспекте Стачки.
В центре водители вынуждены стоять на улице Красноармейской, улице Варфоломеева, проспекте Буденновском, проспекте Сиверса, проспекте Театральном, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Зрелищная и 1-я форматная.
На Северном пробки скапливаются на проспекте Королева и улице Нариманова
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского и проспекте Шолохова.
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