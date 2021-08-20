В Ростове появилась новая трикотажная фабрика

В Ростове появилась текстильная фабрика Фото: Правительство РО

В донской столице появилась новая текстильная фабрика. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Цех фабрики насчитывает 250 рабочих мест, средняя зарплата сотрудников будет сосставлять 37 тысяч рублей. Цех оснащен 42 вязальными машинами, 28 кеттельными, пятью вышивальными и 48 швейными машинами. Кроме того, в арсенале фабрики также есть автоматические и паровые прессы, стиральные и сушильные автоматы.

- Это позволит увеличить производство вязанного трикотажа в два раза по сравнению с предыдущими годами. Предприятие готово выпускать полный ассортиментный ряд всех вязанных изделий от тончайшей вязки 18 класса до объемной, имитирующей ручное вязание, и от простых до очень сложных, дизайнерских, - заявил генеральный директор предприятия АО «Элис Фешн Рус» Алексей Арндт.

Уже в конце августа здесь будут осуществлять варку, вышивку, принтование, гофре, обтяжу пуговиц и ремней. Стоит отметить, что при этом всем станет возможным производство трикотажных изделий полного цикла.

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Эта экспозиция будет интересна и взрослым, и детям.