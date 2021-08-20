Ростовская область заняла второе место в ЮФО по росту реальной зарплаты

На первом месте - Севастополь, там рост составил 5,2% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ростовская область за пять месяцев 2021 года заняла второе место в ЮФО по росту реальной заработной платы. Информацию об этом опубликовали аналитики Ростовстата.

Так, на Дону в январе - мае трудовые выплаты увеличились на 2,9% по сравнению с 2020 годом. На первом месте - Севастополь, там рост составил 5,2%. Третье место с показателем в 2,4% занимает Адыгея. Снижение зафиксировали в Калмыкии и Астраханской области.

Средняя зарплата в донском регионе в первом полугодии составила 37 тысяч 109 рублей. К концу 2024 года эта сумма должна увеличиться до 46,1 тысяч рублей. Об этом ранее сообщили власти. Уже в этом году она должна вырасти на 7,4%.

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