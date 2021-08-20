В Ростове не будут ремонтировать кислородное отделение больницы №20

28,9 млн рублей, которые должны были потратить на обновление, уже сняли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове отказались от капремонта кислородного отделения больницы №20. Информация об этом появилась в отчете по реализации программы здравоохранения в регионе за первые 6 месяцев 2021 года.

- Капитальный ремонт здания кислородного отделения МБУЗ «Городская больница № 20» с учетом принятых мер по обеспечению кислородом этого учреждения является нецелесообразным, - говорится в документе.

28,9 млн рублей, которые должны были потратить на обновление, уже сняли. Это произошло еще в мае. Работы собирались провести до конца 2021 года.

В 2020 году вокруг этого медучреждения разразился скандал. Он был связан с гибелью пациентов, которым не хватило кислорода. Они находились в реанимации с обширным поражение легких в 70-90%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Минздрава Ростовской области опасается перебоев с поставкой кислорода

Кубанское предприятие все еще не подтверждает выходы на новые контракты (подробности)