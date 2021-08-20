489 человек заболели коронавирусом за сутки в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 4206 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за сутки выявили 489 новых заболевших COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2834. Об этом сегодня, 20 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 51 городе и районе региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 208. На втором месте находятся Азовский и Мясниковский районы, там по 10 заболевших, в городе Гуково, Новошахтинске, Багаевском, Зерноградском и Неклиновском районах - по 9, в Батайске, Каменске-Шахтинском, Верхнедонском, Миллеровском, Песчанокопском и Сальском - по 8 случаев.

Меньше всего положительных тестов - по 1 - подтвердили в Белокалитвинском, Заветинском, Куйбышевском, Милютинском и Ремонтненском районах.

Среди новых заболевших 33,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% - от 46 до 65 лет, 15,3% - от 66 до 79 лет, 3,7% - старше 80 лет, 16,2% - дети.

Лечение в стационарах получают 4206 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 393.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 18 женщин 53, 63, 65, 72, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 86 лет, а также 10 мужчин 51, 52, 54, 63, 64, 66, 74, 80, 94 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области оказались 5689 человек.

Ранее заместитель главы региона Виктор Гончаров сообщил, что в ближайшие дни власти могут снять часть ковидных ограничений для кафе и ресторанов. Предполагается, что после смягчения мер люди смогут посещать летние площадки без сертификатов о вакцинации, справок о перенесенной инфекции и ПЦР-тестов.

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